Yolda yaralı bulunan ayı tedaviye alındı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta karayolu üzerinde araç çarpası sonucu yaralanan ayı tedavi altına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Tokat-Sivas karayolu üzerinde yaşandı. Kızıliniş mevkisinde sürücüler yol üzerinde yaralı bir ayı gördü. Bir aracın çarpmasıyla yaralandığı anlaşılan ayı için jandarmadan yardım istendi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden destek istedi. Yaralı ayı ekiplerin yardımıyla yoldan alınarak tedaviye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-10-16 23:32:16



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