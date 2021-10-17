Tokat’ta kayalıklar arasına düşen inek kurtarıldı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde kayalıklar arasına düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niksar ilçesine bağlı Gülbayır köyü arazisinde hayvanlarını otlatan Kazım Bozkurt, ineklerinden birinin kaybolduğunu fark etti. Çevrede yaptığı aramada ineğini kayalıklar arasında bulan besici, hayvanı bulunduğu yerden çıkartamadı. Bozkurt, Niksar Belediyesi itfaiyesini arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri ineği kurtarmak için operasyon düzenledi. İtfaiye erleri çukura inerek ineği halatlarla bağladı. İş makinesi yardımı ile inek bulunduğu yerden yukarı çekilerek çıkartıldı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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