Tokat'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza ReşadiyeAybastı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Reşadiye'den Karataş köyüne giden Mevlüt Karaca yönetimindeki 60 M 2122 plakalı Ford transit marka servis minibüsü diğer yönden gelen Dursun Can idaresindeki 66 ABG 189 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüsteki yolculardan Emine Yıldırım (60) olay yerinde, Mehmet Tekin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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