Kayganlaşan yolda kayan otomobil Tır dorsesine çarptı: 1 yaralı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Tokat’ın Niksar ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen Tır dorsesine çarptı, bir kişi yaralandı.

NiksarÜnye çevre yolunda meydana gelen kazada, H.K. idaresindeki 31 ADP 663 plakalı Ford marka otomobil, yokuş aşağı inerken havanında yağışlı olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı yönden gelen N.T. idaresindeki 61 K 9019 plakalı Tır’ın dorsesine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savrulurken sürücü yaralandı. Sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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