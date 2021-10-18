Lastiği patlayan otomobil su tahliye kanalına çarptı: 4 yaralı

Tokat’ta lastiği patlayan otomobilin su tahliye kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; TokatReşadiye kara yolu Karaağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Gümüşhane’den İstanbul’a seyir halinde olan Mahit B. idaresindeki 59 AAK 850 plakalı Mercedes marka otomobilin lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil su tahliye kanalına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte eşi, oğlu ve torunu yaralandı. Yaralılar ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.