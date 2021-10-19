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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokatlı okçular ödülle döndü

İHA

Tokatlı okçular ödülle döndü

Tokat Gaziosmanpaşa Geleneksel Osmanlı Atlı Okçuluk Spor Kulübü okçuları Adana’dan ödül ile döndü.
Adana’nın Karataş ilçesinde Geleneksel Türk Okçuluğu 1.Uluslararası Ruzi Kasım koşusu yapıldı. 500'e yakın sporcunun katıldığı yarışmalarda Gaziosmanpaşa Osmanlı Atlı Okçuluk Kulübü sporcuları minikler karma puta atışı kategorisinde Süleyman Siler (14) 1’inci oldu. Büyük takımlar kategorisinde takım halinde 3’üncü, büyük kadınlar parkur kategorisinde Semiha Sema Yılmaz 4’üncü, minikler puta atışı kategorisinde Nehir Usluer (8) 4’üncü oldu. Büyük takımlar kategorisinde yarışan Fatih Çağrı Demir, müsabakalarda takım halinde güzel sonuçlar aldıklarını ifade ederek “İlerleyen yarışmalarda daha büyük başarılar kazanmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tokat’ımıza daha güzel ve büyük ödüller kazandırmak hedefindeyiz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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