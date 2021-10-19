Tokat’ta uyuşturucu madde operasyonu: 1 tutuklama

Tokat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 1 şahsın araç ve ikametinde yapılan aramada bin 274 adet sentetik ecza hap, 38 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, “TCK188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.