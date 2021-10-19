Komşudan dönerken köpek saldırısıyla hastanelik oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komşudan dönerken köpek saldırısıyla hastanelik oldu

DHA

Komşudan dönerken köpek saldırısıyla hastanelik oldu


Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, ziyarete gittiği komşusunu evinde bulamayan Hatice Er (68), geri dönerken sahipsiz bir köpeğin saldırısıyla elinden, kolundan ve sırtından yaralandı. Çevredekilerin köpeği uzaklaştırmasıyla kurtulan Er, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Olay, 14 Ekim'de, kent merkezindeki Bedestenlioğlu Mahallesi Derbent Caddesi'nde yaşandı. Evli ve 3 çocuk annesi Hatice Er, çarşıya çıkan eşi Sadık Er'in (75) ardından komşusunu ziyarete gitti. Komşusunu evde bulamayınca geri dönmek isteyen Er, bahçe kapısından çıktığı sırada sahipsiz Kangal kırması bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredeki diğer komşularının köpeği kovalamasıyla kurtulan Er, sağ kolundan ve vücudunun farklı noktalarından yaralandı. Er, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, evinde istirahate çekildi. Olay sonrası polisin çevrede yaptığı araştırmasına rağmen köpeğin izine rastlanmadı.
'KOLLARIMI LOP LOP KOPARTTI'
Köpeğin nereden geldiğini göremediği söyleyen Hatice Er, "Komşuya gittim ama evde yoktu. Köpek, kapının orada mıydı, yukarıdan mı geldi görmedim. Gelir gelmez bana saldırdı. Beni devirdi yere. Sonra kollarımı lop lop koparttı. Her tarafımdan ısırdı. Komşunun gelini köpeğe taş atmış herhalde, bıraktı beni. Ondan sonra ben kendimde değilim. Sokak köpeğiymiş ama sahibi var mı bilmiyoruz. Sahibi olsa bile çıkmaz. Çok ağrım vardı, elim de şişmişti, kaldıramıyordum. Şimdi biraz hafifledi. Ambulansla götürdüler, daha sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.
'YARASI BİR HAYLİ DERİN'
Sadık Er ise olayı komşularının haber verdiğini belirterek, "Çarşıya gitmiştim. Bir saat sonra telefon geldi, 'Hatice teyzeyi köpek parçaladı, acele yetiş' dediler. Ambulansı aramalarını istedim, ambulansla hastanede buluştuk. Baktım her tarafı kan revan içerisindeydi. Nasıl olduğunu sordum. Komşunun birisi bağırmış, taş filan atmış. Komşular ambulans çağırmışlar, göndermişler. Yarası bir hayli derin. Kolunda, sırtında, sol elinde var. Bayağı diş geçirmiş. Belki kalın elbise olsaydı çok diş geçiremezdi ama ince elbiseden dolayı yaralamış. Köpeğin sahibi yok. 30 yıldır ben burada oturuyorum, mahallemizde çok köpek var. Küpesi yok, tasması yok, geziyorlar. Tarife göre Kangal kırması olduğu söyleniyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-10-19 11:13:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta uyuşturucu madde operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat’ta uyuşturucu madde operasyonu: 1 tutuklama
Tokatlı okçular ödülle döndü
YEREL HABERLER Tokatlı okçular ödülle döndü
Lastiği patlayan otomobil su tahliye kanalına çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil su tahliye kanalına çarptı: ...
Kayganlaşan yolda kayan otomobil Tır dorsesine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayganlaşan yolda kayan otomobil Tır dorsesine ...
Tokat'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Tokat'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
YEREL HABERLER Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 11 ...
Tokat’ta geleceğin öğretmenini yetiştirme çalıştayı
YEREL HABERLER Tokat’ta geleceğin öğretmenini yetiştirme çalıştayı
Kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
Otomobil çarpan ayı tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Otomobil çarpan ayı tedavi altına alındı
Dane mısır çiftçinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Dane mısır çiftçinin yüzünü güldürdü
Topçam dağında hazan mevsimi
YEREL HABERLER Topçam dağında hazan mevsimi
Tokat´ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tokat´ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Şehir merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Şehir merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç ...
Çukura düşen ineğe iş makineli ve halatlı kurtarma
YEREL HABERLER Çukura düşen ineğe iş makineli ve halatlı kurtarma
Tokat’ta kayalıklar arasına düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta kayalıklar arasına düşen inek kurtarıldı
Kaz gölünde sonbahar
YEREL HABERLER Kaz gölünde sonbahar
Tarihi Çamlıbel Han'ında defineci talanı
YEREL HABERLER Tarihi Çamlıbel Han'ında defineci talanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.