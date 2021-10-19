Köpeğin saldırısına uğrayan kadın ölümden döndü

Tokat’ta, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Hatice Er (68) elinden, kolundan vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı.

Bedestenlioğlu Mahallesi Derbent Caddesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Hatice Er, komşusunu ziyarete gitti. Komşusunu evde bulamayınca geri dönen yaşlı kadın bahçe kapısında sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Yaşlı kadının feryatlarını duyan komşuları imdadına yetişti. Taş ve sopalarla kovalanan kangal kırması köpek bölgeden uzaklaşarak kaçtı. Sağ kolundan ve vücudunun farklı noktalarından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından yaşlı kadın taburcu edildi Yaşadığı olayın şokunu halen üzerinden atamayan Er, ölümden döndüğünü ifade ederek, "Biranda saldırdı beni mahvetti. Komşunun gelini, komşuların yardımı ile kurtuldum. Her tarafımdan ısırdı. Köpek bulunamadı, mahalleli korku içerisinde. Çocuklarını anne babaları okula götürüp getiriyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Özyiğit ise feryat sesleri üzerine köpeği fark ederek bir sırık yardımı ile uzaklaştırmaya çalıştığını belirterek, “Komşunun gelini taş atarak köpeği uzaklaştırdı. Kolları yara içinde idi, her tarafından ısırmıştı” diye konuştu.

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