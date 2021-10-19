Tokat'ta trafik kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 2 kişi defnedildi.

Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Emine Yıldırım (60) ile Mehmet Tekin’in cenazesi hastane morgundan alındı. Kapaklı köyüne öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Tekin ve Yıldırım’ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı..

ReşadiyeAybastı karayolunda köy servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ölürken 11 kişi yaralanmıştı.

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