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13 Km’lik grup yolu 14 Milyon liraya mal olacak

İHA

13 Km’lik grup yolu 14 Milyon liraya mal olacak

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaklaşık 14 Milyon TL’ye mal olacak 5 köyün grup yolunda alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Niksar ilçesinde Tarihi Talazan köprüsünden başlayıp Buzköy, Direkli, Yeşilköy, Yeşilhisar ve Çimenözü güzergahlarında devam eden ve D100 Karayoluna kadar uzanan toplamda 13 km’lik yoldaki alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yoldaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, bu yolun Niksar’a yeni bir kapı açacağını belirterek; “Talazan yolumuz eskiden 4 metre genişliğinde bir yoldu, geçen sene İl Özel İdaresinden biz buranın asfaltlama çalışmasını yapmıştık. Fakat yolun darlığı dolayısıyla yol genişletilmesi düşüncesine sahip olduk. Sağolsunlar Sayın valimizle paylaştık konuyu akabinde de bunu İl Özel İdaresi Yatırım programına aldık. Köylere Hizmet Götürme marifetiyle diğer kamu kurum kuruluşlarımızdan, İl Özel İdaremiz kamyonları, bizim birlik araçlarımız, belediyelerden tedarik ettiğimiz araçlar ve yardımcı olan müteahhit arkadaşlar iş makineleri ile bu yolu 4 metreden yerine göre 20 metreye kadar varan genişlikte bir yol genişliği yapmaya başladık. Talazan yolu tabi en az bin senelik bir yoldan bahsediyoruz, çünkü burası İpek yolunun geçmiş olduğu eski Erzurum, İstanbul yolunun işlemiş olduğu bir merkezden bahsediyoruz. Yolumuzun ilk Talazan köprüsü ve Niksar arasındaki kısmı yaklaşık 11 km, Talazan’dan sonra D100 karayoluna kadar kısmı 1800 metre. Toplamda 13 km ye varan bir mesafeyi kapsıyor. Bu aşamada emeklerinden dolayı tüm arkadaşlarımıza, sayın valimize, milletvekili arkadaşlarımıza, destek veren genel meclis üyesi arkadaşlarımıza ve çalışma yürüten iş arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yolun yapılmasında vatandaşlarımızda çok büyük teveccüh gösterdiler, kendi tarlalarından, bağlarından bahçelerinden bize muvafakat vermek suretiyle yerlerini verdiler” dedi.
Kaymakam Doğan yolun yaklaşık 13 ila 15 Milyon Liraya malolacağını da belirterek; “Ortaya da çok güzel bir eser çıkıyor, burayı sadece yol olarak düşünmemek lazım. Burası ilerleyen aşamada sağ taraftan bisiklet yolu, belki Talazan köprüsü bölgesinde yapılacak mesire yerleri, 13 km uzunluğunda vatandaşlarımızın yürüyüp gelebileceği bir alan. Akabinde yine Orman idaremiz tarafından yürütülen bir proje kapsamında ağaç tüneli şeklinde bir çalışmayı da güzel bir görsellik güzel bir mesire alanını kazandırmayı planlıyoruz hedeflerimiz bu şekilde. 6 aya varan bir zaman içerisinde bu işlemler yürütüldü, süreç içerisinde pandemi koşullarından kaynaklanan birtakım sıkıntılar olmadı değil, fakat şu anda işlerimiz rayında ilerliyor. Bu sene zeminin oturmasını özellikle arzu ediyoruz, talebimiz yapıldı Cumhurbaşkanlığımıza ödeneğin çıkartılması ve akabinde desteklenecek kaynaklarla buranın önümüzdeki sene 2022 yılında asfaltlanıp hizmete sunulmasını amaç ediniyoruz. Yaklaşık 13 ila 15 Milyon TL’lik bir rakama tekabül ediyor. Tabi yapılan işler var onlar düşüldükten sonra yeni bir maliyetlendirme çalışması yürütülecek. İnşallah bu yol Niksar’ımıza yeni bir kapı açar, yeni bir ufuk açar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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