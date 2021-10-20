Kent merkezinde yiyecek arayan tilki ile karga aynı karede

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta şehir merkezine inen tilki cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tilkinin bir spor aletinin üzerine konan karga ile aynı karede olduğu anlar ilgi çekti.
Tokat'ta hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından aç kaldığı değerlendirilen bir tilki, kent merkezine kadar indi. Beybağı Mahallesi'nde bulunan Tokat Belediyesi Spor Tesisleri önünde tilkiyi görenler şaşkınlık yaşadı. Çevrede bir süre dolaşan tilkinin yiyecek aradığı görüldü. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bir süre spor aletlerinin bulunduğu bölümde gezinen tilki, bir ara spor aletlerine konan karga ile de aynı karede görüntülendi.
DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-10-20 12:45:41
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