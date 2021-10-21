Yaylada cinayet, bıçaklanmış olarak bulundu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaylada bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay; Reşadiye ilçesi Bozcalı beldesi Büyük Yayla mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Yaylada vatandaşlar yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri şahsın İbrahim Altay (70) olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın öldüğü tespit edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bir çok bıçak darbesi ile öldürüldüğü tespit edilen yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli 4 çocuk babası olan Altay’ı öldüren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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