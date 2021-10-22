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En acı bekleyiş: Ölen gencin başında gözyaşı döktü Kontrolden çıkan pikabın tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

İHA

Tokat'ta kontrolden çıkan pikabın tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada ölen gencin başından ayrılmayan çalıştığı firmanın şefi, uzun süre gözyaşı döktü.

En acı bekleyiş: Ölen gencin başında gözyaşı döktü Kontrolden çıkan pikabın tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Tokat’ta kontrolden çıkan pikabın tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada ölen gencin başından ayrılmayan çalıştığı firmanın şefi, uzun süre gözyaşı döktü.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında meydana geldi. Almus ilçesinde telefon alt yapı işinde çalışan Fikret Ö. idaresindeki 31 KAU 28 plakalı Ford marka pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek tarlaya uçtu. Takla atan pikaptan dışarı savrulan Yusuf Üzen olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan araç sürücüsü ile birlikte Musa G. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bir an olsun yanından ayrılmadı
Kazada hayatını kaybeden Yusuf Üzen’in çalıştığı taşeron firmanın şefi Mehmet Özçelik, dakikalarca gencin cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Üzen’in cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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