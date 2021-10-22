Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 

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Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atarak tarlaya devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TokatAlmus karayolu Bakımlı köyü yakınlarında yaşandı. Almus ilçesinden Tokat'a dönen Fikret Özkan yönetimindeki 31 KAU 28 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Takla atan araç yolun yan tarafındaki tarlaya yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf Üzen (22) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Fikret Özkan ve Musa Güler ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kamyonette bulunanların özel bir telekomünikasyon şirketinde altyapı işçisi oldukları öğrenildi. Kazayı haber alan şirket şefi Mehmet Özçelik, olay yerinde hayatını kaybeden Yusuf Üzen'in başında bir süre gözyaşı döktü. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Yusuf Üzen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL

2021-10-22 20:36:47



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