Yeşilırmak'ta kargaların balık avı

Tokat'ta kargaların ırmakta suyun sığ olan bölümlerinde balık avı kameralara yansıdı.

Yeşilırmak’ta su seviyesinin az olduğu bölümlerde bulunan balıklar yiyecek arayan kargaların hedefi oldu. Kargaların sürü hallinde dolaşan yavru balıkları avlaması kameralara yansıdı. Gagaları ile yakaladıkları balıkları yiyen kargaları vatandaşlar dikkatle izledi. Irmak kenarında bir tarafta balıkçıların diğer tarafta kargaların balık avı gün boyu devam etti. Kargaların balık avına şahit olan vatandaşlardan Mehmet Özkilitçi, “Güzel balık tutuyorlar, kendilerine ziyafet çekiyorlar. Kargaların zeki olduğunu duyuyorduk. Zeki oldukları balık tutmalarında da belli oluyor” dedi.

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