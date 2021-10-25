Tokat'ın yükseklerinde kar yağışı

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla bembeyaz oldu.
Hava sıcaklığında ani düşüşün meydana geldiği kentte, Niksar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Çataloluk Yaylası, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-10-25 11:34:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.