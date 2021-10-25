Tokat'ın yükseklerinde kar yağışı

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla bembeyaz oldu.

Hava sıcaklığında ani düşüşün meydana geldiği kentte, Niksar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Çataloluk Yaylası, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-10-25 11:34:53



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