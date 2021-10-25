Tokat’ta yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat'ta yüksek kesimlerde bulunan köyler beyaz örtü ile kaplandı.

Tokat’ın Başçiftlik, Niksar ve Almus ilçelerinde hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Yeni yaylada kar yağışı sonrasında ortaya çıkan manzaralar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Almus ilçesinde de yayla yolları beyaz örtü ile kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.