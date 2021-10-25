Aracın çarpması ile yaralanan köpek barınakta tedaviye alındı

Tokat’ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, jandarma ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere barınağa teslim edildi.

TokatNiksar karayolunun 18. kilometresinde bir otomobilin çarptığı köpek yaralandı. Yol kenarında hareketsiz halde yatan köpeği görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralı köpeğe İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile veteriner hekim tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı hayvan daha sonra sedyeye ile araca alınarak tedavi edilmek üzere Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.