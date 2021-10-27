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Koronavirüse yakalandı, sezaryenle doğum yaptıktan 6 gün sonra öldü

DHA

Koronavirüse yakalandı, sezaryenle doğum yaptıktan 6 gün sonra öldü


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta koronavirüs tedavisi gören 33 aylık hamile Nafiye Epçin (26), sezaryenle doğum yaptıktan 6 gün sonra hayatını kaybetti. 
Emirseyit beldesinde yaşayan Nafiye Epçin, 2'nci çocuğunu beklerken koronavirüse yakalandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Epçin, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 17 Ekim'de Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Epçin, 19 Ekim'de hamileliğinin 33´üncü haftasında sezaryenle bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Epçin, 25 Ekim'de yaşamını yitirdi. Epçin'in cenazesi dün aile mezarlığında toprağa verildi. Hastanedeki bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-10-27 12:23:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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