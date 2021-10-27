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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan, Pandemi sonrası mahalle ziyaretlerinde

İHA

Başkan Özcan, Pandemi sonrası mahalle ziyaretlerinde

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, pandemi sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte mahalle ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.
Korona virüs süreci öncesinde düzenli aralıklarla mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlar ile bir araya gelen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yeni normalleşme süreciyle birlikte mahalle ziyaretlerine yeniden start verdi. Niksarlıların sıkıntılarını dinlemek maksadıyla mahalle ziyaretlerine kaldığı yerden devam eden Başkan Özcan’ın pandemi sonrasındaki ilk adresi Ayvaz Mahallesi oldu.
Ayvaz Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ergüden ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özcan, sıkıntılara kulak vererek, kendisine iletilen talepleri tek tek not aldı, sorunları yerinde inceledi.
Başkan Özcan ayrıca devam eden Entegre Su Projesi hakkında mahalle sakinlerini de bilgilendirerek; 11 Milyon 118 Bin 135 Avro bedelli Entegre Su Projesi kapsamında 2.55 km İsale Hattı, Branşman, Klor Dozaj odaları yapımı ve montajı, 2 adet Su alma yapısı inşaatı, 3 adet toplama odası yapımı, 4 adet yeni su deposu inşaatı ve montajı, 3 adet eski su deposunun rehabilitasyonu. 2 adet yeni su pompa istasyonu (Ağpınar) ve 6,5 km terfi hattı, 1 adet su pompa istasyonu rehabilitasyonu (Ayvaz), Su temini sistemi için 725 m Servis yollarının yapımı, 963 m'lik dere geçişinin yapımı, 15 m otoyol yatay sondajı yapımı, Askıda 300 m dere ve kanal geçişi yapılması. Su dağıtım şebekesi otomasyonunun kurulması, Su temin sisteminin hali hazır çizimlerinin yapılması, 85 km kanalizasyon hattı inşaatı, 32 km atık su ev bağlantı boruları ve 4518 parsel bacaları yapımı. 2259 adet baca inşaatı, Atık su pompalama istasyonu ve 2,1 km şebeke ve ilgili yapıların inşaatı ve montajı, 370 m dere geçiş yapısının inşası, 2 yeni su terfi istasyonu için otomasyon sistemi kurulumu olacak. Özetle yapılan imalatın büyüklüğü ve çeşitliliği nedeniyle şehrin birçok alanında ana güzergâhlar olmak üzere çalışma devam etmektedir. Bu durum şehrin yaşam kalitesini bozulan yollar nedeniyle bozmaktadır. Teknik olarak ana hatların geçişleri tamamlandıktan sonra parsel bacalarının konması ve arkasından ihale kapsamında olmayan ev bağlantılarının yapılması süreçleri izlenmektedir. Yapılan alanların tamir öncesi sıkışması teknik bir gereklilik olup ev bağlantıların yapılmasından sonra tamir planlaması yapılmaktadır. Bu durum kanalizasyon hatlarından sonra aynı bölgede tekrar çalışmaların yapılmasını beraberinde getirmektedir. Başta ana yollar olmak üzere bozulan asfalt yolların ve mahallelerimizdeki parke yolların İçme suyu şebeke proje yapımına kadar tamir ve bakımları devam etmektedir” dedi.
Vatandaşlar ve mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet eden Başkan Özcan, Ayvaz Mahallesi’ndeki ihtiyaçları yakından takip ettiklerini belirterek, çözümü noktasında gerekenin yapılacağını söyleyerek, mahalle sakinlerine konukseverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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