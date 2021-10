Başkan Eroğlu: "Bizim yerimiz, milletimizin yanında olmaktır"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, halkla iç içe oldukları mesajını vererek, “Bizim yerimiz sokakta, sahada, gecegündüz her daim milletimizin yanında olmaktır" dedi.

Gaziosmanpaşa Bulvarında esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Eroğlu, gelen taleplerin çözümü noktasında ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcılarına talimat verdi. Başkan Eroğlu, halkla iç içe oldukları mesajını vererek, “Bizim yerimiz sokakta, sahada, gecegündüz her daim milletimizin yanında olmaktır. Bizim yerimiz, her gün evine aş götüren esnafımızın dükkanındaki mis gibi ekmek kokusudur. Bu amaçla göreve geldiğimiz günden itibaren halkımızla iç içe olmaya, esnafımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Makam odamız sahada milletimizin yanındadır. Kıymetli hemşehrilerimizin, değerli esnaflarımızın istek ve taleplerini, şehrimize dair düşüncelerini bizzat birinci ağızdan dinliyor, sorunları var ise ekibimizle birlikte anında çözüm üretiyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında bizlere gönül kapılarını açarak, güler yüzle misafir eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da halkımızla, esnafımızla iç içe olmaya devam edeceğiz” dedi.

