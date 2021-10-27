Hamile kadın korona virüse yenik düştü, bebeği kurtarıldı

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Tokat’ta hamile bir kadın korona virüse yenik düştü, bebeği ise kurtarıldı.



Tokat’ta 26 yaşındaki Nafiye Ebçin'e korona virüs teşhisi konuldu. 35 haftalık hamile kadın 17 Ekim 2021 tarihinde Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan kadın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ebçin, 19 Ekim’de sezaryenle erkek bebeğini dünyaya getirdi. Durumu ağırlaşan anne, bebeğini dünyaya getirdikten 6 gün sonra hayatını kaybetti. 3 yaşında bir çocuğu daha olan kadının cenazesi önceki gün merkeze bağlı Bozotalan köyünde toprağa verildi. Genç kadının hamileliğinin son aylarında tek doz aşı yaptırdığı öğrenildi.

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