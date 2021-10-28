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Doğal afetlerde zarar gören çiftçilere buğday tohumu ve gübre desteği

İHA

Doğal afetlerde zarar gören çiftçilere buğday tohumu ve gübre desteği

Tokat’ta, yaz aylarında meydana gelen dolu ve sel afetlerinde zarar gören çiftçilere buğday tohumu ve gübre dağıtımı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Vali Dr. Ozan Balcı’nın yanı sıra tarım teşkilatı yetkilileri ve çiftçiler katıldı. Törende konuşma yapan Vali Dr. Ozan Balcı, Cumhurbaşkanlığından gönderilen 5 milyon lira kaynakla çiftçilere tohum ve gübre temin edildiğini belirterek, “2 bin 526 çiftçiye 322 ton DAP, 239 ton kompoze, 123 ton süper ekin ve 129 ton buğday tohumu hibe edildi. Her zaman toprağı seviyoruz, tarımımızı seviyoruz. Tarım adına Tokat’ta güzel işler oluyor. Devam eden devlet yatırımlarımız tamamlandığında Tokat, tarımın, tarımsal sanayinin merkezi olacak. Çiftçimizin zenginliği de beş, altı yıl sonra iki katına katlanacak. Her zaman çiftçinin yanındayız. En büyük destekçisiyiz. Sizlerin mutluluğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi
Yapılan konuşmaların ardından gübre ve tohumlar Vali Balcı ve protokol mensupları tarafından çiftçilere dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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