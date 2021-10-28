Takla atan araçta emniyet kemeri korudu



Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters şekilde durdu. Devrilerek metrelerce sürüklenen otomobilde emniyet kemeri takılı olan sürücü Mustafa Delioğlan (67), kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Tokat-Sivas karayolunda meydana geldi. Tokat'tan Sivas istikametine seyir halinde olan Mustafa Delioğlan yönetimindeki 05 FE 969 plakalı otomobil, Kızıliniş mevkisine geldiğinde yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıktı. Araç takla atarak ters döndü. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan Mustafa Delioğlan araçtan yara almadan çıktı.

Hayatını emniyet kemerinin kurtardığını ifade eden Mustafa Delioğlan, "Yolda çok yağ vardı o yüzden devrildi. Yolda bir araç daha devrilmişti, ona yardım etmek için durdum. Yağdan haberim yoktu. Bu sefer de ben kaydım. Bu yağı döken bulunsun cezasını alsın. Beni emniyet kemeri kurtardı. Araba ters döndü, ben asılı kaldım. Kemer olmasaydı işimiz kötüydü" dedi.

İhbar üzerine Karayolları ekipleri yağ dökülen yolda kumlama çalışması yaptı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL

2021-10-28 18:15:01



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