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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta sağanak altında Cumhuriyet Bayramı kutlaması

DHA

Tokat'ta sağanak altında Cumhuriyet Bayramı kutlaması


Halil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA) TOKAT'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sağanak altında düzenlenen törenle kutlandı.
Kentte cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü kutlamaları, Vali Ozan Balcı'nın tebrikleri kabulüyle başladı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Balcı, 48'inci Piyade Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte halkı selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajı okundu. 
'DESTANIMIZI ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN CANI VE KANIYLA YAZILMIŞTIR'
Törende konuşan Vali Balcı, "Büyük Türk milletinin muhteşem mücadelesinin ve kudretinin adı olan cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla idrak ediyoruz. Türk milleti, istiklalini ve istikbalini engelleyen, bağımsızlık ülküsü ve şerefine saldıranlara karşı kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, her şart ve ortamda, dar ve kısıtlı imkanlar içerisinde, inanç ve kararlılıkla, tek vücut, tek yürek olarak şanlı tarihimizden aldığı ilham ve milli birliğimizin gücüyle kahramanca mücadele etmiş, topraklarımızda aklı ve gözü kalanları hayal kırıklığına uğratmış, kurtuluş destanımızı şehit ve gazilerimizin canı ve kanıyla yazmıştır" dedi.
Sağanak altında şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, tören geçişiyle son buldu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2021-10-29 12:08:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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