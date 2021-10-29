Tokat’ta yaylalar beyaz örtü ile kaplandı

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaylalar beyaz örtü ile kaplandı.

Tokat il merkezinde yağmur yağışı aralıklarla devam ederken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya Köyü Gedik yaylası beyaza büründü. Koyun sürüsünün kar yağışı altıda dolaşması cep telefonu kameralarına yansıdı. Ortaya çıkan manzaralar görenleri mest etti.

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