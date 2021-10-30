Bakan Soylu Tokat'ta güvenlik toplantısına katıldı



İbrahim UĞURHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, güvenlik toplantısına katıldı.

Bir dizi program için Tokat´a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanında il protokolü tarafından karşılandı. İlk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen Bakan Soylu, personel ziyareti sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve ilçe kaymakamları ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Soylu ardından kentteki Göç, Nüfus, AFAD, 112 ve Sivil Toplumla İlişkiler müdürleriyle de toplantı yaptı.DHA-Politika Türkiye-Tokat İbrahim UĞUR-Halil İbrahim YEL

2021-10-30 11:57:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.