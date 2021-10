Bakan Soylu: “Bu millet bu Cumhuriyeti de bu özgürlüğü de şanla şerefle kanla kazandı, senin gibi kasetle kazanmadı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Tokat ziyaretinde hedefinde muhalefet partilerinin liderleri vardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında partililere seslendi. Tezkere oylaması üzerinden Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Soylu, “Dün 29 Ekim’di. Kemal Kılıçdaroğlu, bu millet bu Cumhuriyeti de bu özgürlüğü de bu bağımsızlığı da şanla şerefle kanla kazandı. Senin gibi kasetle kazanmadı. Bize neyin hesabını soracaksınız. Biz neyin hainiyiz. Bu ülkede terörü bitirdiğimiz için mi hainiz. Ayasofya’dan ‘Allahüekber’ okunduğu için mi hainiz. Bu ülkenin şehirlerine inilemiyordu. Utanmaz Sivas’tan öteye gidemiyordun. Şimdi ülkenin her yerinde siyaset yapma imkanı buluyorsun. Bu tezkere Türkiye için bir dönüşümün, bir miladın teminatıdır. Bunun burada altını çizmek istiyorum. Birileri bize birilerinin talimatı ile büyükelçiler ile bildiri verdiriyor. Birileri bir takım oyun ve tezgahların içerisinde bulunuyor. Öteki taraftan dönüp siz artık sınırların dışına çıkmayacaksınız, eğer çıkarsınız hainsiniz diyor. Bize sınırlarınızın dışına çıkmayın kim diyorsa kim Türkiye’nin hava saldırılarına çelme takmak istiyorsa hain biz değiliz, ?hain oğlu hain onlardır” dedi.



?“PKK ve HDP ağzından dans etmekte ustasın.

?Soylu’nun eleştirilerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de nasibini aldı. Soylu, “Kendi içlerinde aday kim olacak diye kavga ediyorlar. HDP ve PKK düzenlemelerinin de sebebi budur. Kılıçdaroğlu tezkere ile onlara yanaşmaya çalışıyor. Öbürü Diyarbakır’a gidiyor orada, bu ülkede altını çizerek söylüyorum. 68 Ekim olaylarını yapanların anıldığı hafıza odalarında fotoğraf veriyor. Bir diğeri de kendi kurumunda ne kadar çok HDP’li ye iş verilirse, PKK’lılara ne kadar iş verilirse o kadar mutlu. Ona diyorlar ki 'sen buraya neden geldin, burası Kürdistan’dır diyor. Ben sana kötü demedim ki. Ben sana demişim ki 67 ay içişleri bakanlığı yaptın. Ben de iyi hatırlıyorum o dönemi. Birde beni şikayet ediyor ‘içişleri bakanı böyle dedi’ diye. Ben sana stajyer içişleri bakanı dedim. Ustasın usta. PKK ve HDP ağzından dans etmekte ustasın dans etmekte. Nasıl büyük elçilere ‘haddini bil’ diyemediysen, nasıl büyük elçilere ‘size haddinizi bildiririm’ diyemediysen. Dünde bu ülkenin birliğine saldırana lal oldun lal. Sessiz oldun. Bir şey söyleyemedin. Niçin 2023’te bir ittifakın hesabını yapıyorsun. Kim bu ülkenin bölünmesinin altına imza atarsa bir ittifak hesabı için bu ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı adına ses çıkartamazsa bu millet onu sandığa gömer sandığa. Birisi teskerede açığa düştü öteki de Siirt’te açığa düştü. Öyle milletin arasında siyaset yapmaya benzemez. Öyle kayak gibi slalomda gitmeye benzemez. Milletin arasına çıkarsan görürsün. Tayyip Erdoğan’ı bunlardan ayıran nedir biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan’ı bunlardan ayıran mertliğidir, samimiyetidir. Tayyip Erdoğan’ı bunlardan ayıran milletin birliğine olan bağlılığıdır” dedi.



?“Artık yeni bir Türkiye var”

?Muhalefetin Türkiye’yi içe hapsetmek isteyen bir politika güttüğünü ifade eden Soylu, “Bunların anlaşılmaz bir politikası var, dikkat edin. Türkiye’yi sürekli içeriye hapsetmeye çalışan bir politikaları var. Bir Suriye’ye bakmayacağız. Libya ile neden ilgileneceğiz. Afrika’ya gitmeyeceğiz. Etrafımızdaki coğrafya ile hiçbir ilişki kurmayacağız. Azerbaycan ile görüşmeyeceğiz. Peki o zaman sınırımızdan çıkmayalım da Münbiç, Telafer, Afrin terör yuvası mı olsun. Bize Misaki Milli hatıramız olan yerler, içeride bitirdiğimiz PKK’ya can suyu mu olsun. İdlip’te katliamlar yaşansın biz sırt mı dönenim. Afganistan ile ilgilenmeyelim mi. Milyonlarca göçmen kapımıza sığınsın biz çaresiz mi kalalım. Bir santim buraya kıyısı olmayan Batılı ülkeler Ak Deniz’de doğalgaz ve petrol ararken Libya’da oyun üstüne oyun kurarken biz kenarda mı duralım. Alışmışlar süslüm, büklüm bir Türkiye’ye. Parmak sallanınca susan bir Türkiye, ezilen bir Türkiye. O eski bir Türkiye’ydi. Şimdi yepyeni bir Türkiye var. Tayyip Erdoğan’ın lideri olduğu.” dedi.



? Anket sonucu açıkladı

?Soylu konuşmasında anket tartışmalarına da değinerek AK Parti oylarının CHP oylarının 15.5 puan önünde olduğunu açıklayarak şunları söyledi. “Anketler şöyleymiş, böyleymiş. Kılıçdaroğlu, onun aveneleri. Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. Bu anket işini çocukluğumdan beri takip eden bir kardeşinizim. Burada söylüyorum. Her ay araştırmaları takip ederim. Onların kurmaca araştırmaları değil. Bu milletin gördüğü ama bizimde takip ettiklerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi, ister çatla ister patla. Aramızda şu anda 15,5 puan var. 15.5 puan. Öyle yok öyleydi yok böyleydi. 2023 yılında şapka düşecek keliniz görünecek. Benim kelim hep açıktır. Ama sizinki görülecek. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin.”

