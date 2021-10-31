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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Karagöl'ün acı günü

İHA

Mustafa Karagöl'ün acı günü

İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün babası Veli Karagöl, Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Bağpınar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
İhlas Haber Ajansı Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl'ün babası Veli Karagöl, bir süredir tedavi gördüğü Sivas Medicana Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti. Karagöl’ün cenazesi Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Bağpınar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Köy camisinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Veli Karagöl’ün cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi de çelenk gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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