Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde yangın söndürme tüpünün içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ihbar üzerine takibe aldıkları S.B.´ye ait aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yangın söndürme tüpü spiral kullanarak kesildi. Tüpten 235,15 gram bonzai ile 201 ecstasy hap çıktı.
Gözaltına alınan S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-11-01 11:42:28
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