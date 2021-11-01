Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde yangın söndürme tüpünün içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ihbar üzerine takibe aldıkları S.B.´ye ait aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yangın söndürme tüpü spiral kullanarak kesildi. Tüpten 235,15 gram bonzai ile 201 ecstasy hap çıktı.

Gözaltına alınan S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-11-01 11:42:28



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