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Konteyner kiralayıp beslediği kedileri kayboldu, her yerde arıyor

DHA

Konteyner kiralayıp beslediği kedileri kayboldu, her yerde arıyor


Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, Meryem Dursunluer'in (38) kiraladığı konteynerde hayvanseverlerin desteği ile beslediği 13 kedi ortadan kayboldu. Her yerde kayıp kedilerini arayan Meryem Dursunluer, "Kedileri kızım Tuğçe ile evimizde besliyorduk. Eylül ayında üniversiteler açılınca kızımla İstanbul'a gitmek durumunda kaldık. Bu nedenle kedilerim için konteyner kiraladım ve hayvansever arkadaşlarımızın desteğiyle, mama paralarını göndererek beslenmelerini sağladık. Ancak bir süre sonra kediler ortadan kayboldu. Ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.
Tokat´ta yaşayan evli ve 1 çocuk sahibi Meryem Dursunluer, evinde kızı Tuğçe ile birlikte 13 kedi besliyordu. Pandemi dönemi arasının ardından üniversitelerin açılması ile birlikte kızlarının eğitimi için İstanbul´a taşınan Dursunluer ailesi, kedileri için 600 Evler Mahallesindeki bağlarda konteyner kiralayarak, kedilerini oraya yerleştirdi. Bu süreçte sık sık kente gelen, gelemedikleri zamanlar ise arkadaşlarına gönderdikleri mama parasıyla hayvanların bakımına devam eden Meryem Dursunluer´in kedileri, bir süre sonra konteynerin olduğu yerden kayboldu. Kente gelen Meryem Dursunluer kayıp kedilerini aramaya başladı. Konteyner ve alan kirasını aksatmadan ödediğini belirten Dursunluer, kedilerinin hepsinin aşı karnesi olduğunu ve dışarıdan beslenmeye alışık olmadıkları için onlar için yer kiraladıklarını söyledi.
'ÇALINDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'
Kızı Tuğçe'nin okulundan önce kedilere evlerinin çatısında da baktıklarını söyleyen Meryem Dursunluer, "Eylül ayında üniversiteler açılınca kızımla İstanbul'a gitmek durumunda kaldık. Bu nedenle kedilerim için konteyner kiraladım ve hayvansever arkadaşlarımızın desteğiyle, mama paralarını göndererek beslenmelerini sağladık. Ben İstanbul'da olduğum için gelemezsem, hayvansever dostlarımız geliyordu. Onlar bakıyordu. Geçenlerde arkadaşımız gelmiş kedilere bakmaya. Bizi aradı 'kediler yok' dedi. Çevreyi o da aramış çok ama bulamamış. Toplam 13 kedimiz yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biz burada olmadığımız zaman arkadaşlarımıza ücretini gönderiyor, mama aldırıyorduk. Aylık buranın kirasını veriyorduk. Bizi kedilerin çalındığını düşünüyoruz. Kedilerin aşı kartları da vardı. Kediler uzağa da gitmiyorlardı. Hep kapının orada oluyordu. Kedilerimizi görenler, Allah rıza için haber versinler.  Onlar sahipliydi. Aşılıydı. Kimselere zararı yoktu" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-11-02 11:15:08

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