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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Niksar Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tokat'tan Ordu'ya giden Ahmet Hüseyinoğlu (70) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Erdoğan Fidan (50) yönetimindeki 52 ACE 774 TIR ile çarpıştı. Kazada Hüseyinoğlu hayatını kaybetti, yanındaki Hatice Hüseyinoğlu (65) ile TIR şoförü Fidan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının olay yeri incelemesinin ardından Hüseyinoğlu'nun cenazesi, otopsi için Niksar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-11-03 12:28:50



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