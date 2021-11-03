Tokat’ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde tır ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; NiksarÜnye çevre yolu Başçiftlik ilçe sapağında meydana geldi. Akkuş istikametine seyir halinde olan E.F. idaresindeki 52 AC 881 plakalı tır ile Ahmet Hüseyinoğlu (70) idaresindeki 54 TN 352 plakalı Dacıa marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Ahmet Hüseyinoğlu hayatını kaybederken, yanında bulunan H.H. ise yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre araç trafiğine kapatılan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Trafik polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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