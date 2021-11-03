Minibüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT´ın Erbaa ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil hurdaya döndü.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe merkezinden Karayaka beldesi istikametine seyir halinde olan Sinan Hamamcı yönetimindeki 60 AAP 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp karşı şeride geçerek Kaya Çoban yönetimindeki 60 M 0913 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sinan Hamamcı ile yanındaki Emine Bulut yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-11-03 19:52:08



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