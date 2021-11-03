Tokat’ta gençlik şölenine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) düzenlenen gençlik şölenine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Tokat Belediyesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlen Gençlik Festivali Taşlıçiftlk kampüsünde düzenlendi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr Bünyamin Şahin ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun konuşmasının ardından Grup İmera konser verdi. Karadeniz şarkı ve türkülerin söylendiği konserde öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi.

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