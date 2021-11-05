Yakup Kürşat Yılmaz Erbaa’da merhum Ülkücü Rafet Çakır’ı Kabri başında ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakup Kürşat Yılmaz Erbaa’da merhum Ülkücü Rafet Çakır’ı Kabri başında ziyaret etti

İHA

Yakup Kürşat Yılmaz Erbaa’da merhum Ülkücü Rafet Çakır’ı Kabri başında ziyaret etti

Yakup Kürşat Yılmaz İkinci Ziyareti Tokat’ın Erbaa ilçesinde ikamet eden eski cezaevi arkadaşı Rafet Çakır’ın Ailesini ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi ziyaret eden Yakup Kürşat Yılmaz; kendisi cezaevindeyken rahmetli olan Ülkü ve Ülke Sevdalısı Yiğit Kardeşi Erbaalı Ülkücü Rafet Çakır'ı kabri başında ziyaret etti.
Cezaevi arkadaşı merhum Rafet Çakır’ın Kabri başında Kuran okuyan Yılmaz; "Rafet Benim öz kardeşimden farksızdı, biz üçbeş kişiydik, bizim kardeşliğimizi de dostluğumuzu da kelimeler anlatmaya yetmez” dedi.
Merhum Rafet Çakır'ın oğlu Umut Can Çakır; "Kürşat amcam ile babam öz kardeş gibiydiler, öncesinde de babamızı kaybettikten sonrada iletişimimiz hiç kopmadı. Amcamızın ahde vefasından dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnce: "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız, Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız" "Zile'de söylediğimizi, Diyarbakır'da da söyleriz" "Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz" İnce, Tokat’ta esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER İnce: "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız, ...
Muharrem İnce: Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Oy almak için insanlara yalan ...
Tokat’ta kariyer fuarı açıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta kariyer fuarı açıldı
Tokat'ta 3 aracın karıştığı sis kazası: 1 ölü, 9 yaralı 
YEREL HABERLER Tokat'ta 3 aracın karıştığı sis kazası: 1 ölü, 9 ...
Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 ...
Tokat’ta gençlik şölenine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Tokat’ta gençlik şölenine öğrenciler yoğun ilgi ...
Hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak ...
Minibüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Tokat’ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tokat’ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Tokat'ta kavşakta yaşanan kazalar KGYS kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Tokat'ta kavşakta yaşanan kazalar KGYS kameralarına ...
Otomobille TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobille TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.