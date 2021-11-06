Yayladaki cinayet öldürülen kişinin 'ayak' izinden çözüldü



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bıçaklanmış cesedi bulunan İbrahim Altay'ın (70) cinayet şüphelisi Şenel Kandemir (56), maktulün yaralı olarak kaçarken geride bıraktığı ayak izleri takip edilerek yakalandı. Şenel Kandemir'in eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiasıyla bıçaklanan Altay'ın, evden yaralı halde yalın ayak 100 metre kaçtıktan sonra öldüğü belirlendi.

Olay, 20 Ekim'de Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası İbrahim Altay, sabah beldeden çıkıp yayladaki evine gitti. Akşam saatlerinde vatandaşlar, yaylada İbrahim Altay'ı bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Jandarma, 85 kişilik özel ekip kurarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla ölü bulunduğu yere çıplak ayakla geldiği anlaşılan Altay'ın geride bıraktığı izler tespit edildi. Cesedin bulunduğu noktadan itibaren Altay'ın ayak izleri takip edilerek olayın şüphelisi Şenel Kandemir'in evine ulaşıldı. Altay'ın bıçaklandığı evden kaçtığı ve 100 metre ileride hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Şenel Kandemir, eşi Ayşe, çocukları Derya (22), Emrullah (19) ile Ömer Kandemir (32) gözaltına alındı. Şenel Kandemir sorgusunda İbrahim Altay'ı eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü itiraf etti. Şenel Kandemir ile birlikte cinayete yardım ettikleri tespit edilen eşi Ayşe, çocukları Derya, Emrullah ile Ömer Kandemir çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi.

EVDE ÇAMAŞIR SUYU İLE TEMİZLİK YAPMIŞLAR

Yapılan detaylı incelemede ise Kandemir ailesinin, olay sonrası evde çamaşır suyu ile temizlik yaptığı, Altay'ın kanının bulaştığı elbisesi, battaniye ve çarşafları da yaktıkları tespit edildi. Aile fertlerinin ayrıca olay sonrası jandarmanın yaylada yaptığı çalışmaları da yakından takip ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-11-06 12:05:49



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