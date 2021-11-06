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Bulut: "Şehit yakınlarının bacısına küfür edecek kadar şirazesinden çıktılar"

İHA

Bulut: "Şehit yakınlarının bacısına küfür edecek kadar şirazesinden çıktılar"

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) “Hedef 2023 İl İl Anadolu" çalışma programında konuşan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Bakınız Türk milliyetçiliğini en iyi biz temsil ederiz diyen alçaklar şehit yakınlarının bacısına küfür edecek kadar şirazesinden çıktılar" dedi.
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve parti yöneticileri, “Hedef 2023 İl İl Anadolu" çalışma programında, oda başkanları, ilçe belediye başkanları, STK’lar ve muhtarlarla Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bulut, “Değerli dava arkadaşlarım Türkiye yıllardır, hatta kurulduğu günden bugüne üst üste operasyonlarla karşı karşıya geldi. Ancak bu genç Cumhuriyetin 100. Yılına yaklaştığımız şu günlerde bu operasyonlar en zirve noktasına kadar ulaşmış durumda. Her gün küresel dinamiklerin yeni siyasi senaryolarıyla, yeni algı yönetimleriyle Anadolu da oluşmuş bu ruh, bu birliktelik tasfiye edilmek isteniyor. Neden tasfiye edilmek isteniyor biliyor musunuz? Çünkü bugün MHP yönetimlerinde görev alan arkadaşlarımızın her birisi 1923 yılı öncesinde bu topraklarda yoklukla mücadele etmiş ve bu genç Cumhuriyeti inşa etmiş kadroların mirasçılarısınız. Sizler onların torunlarısınız. Bu Cumhuriyet, elbette ki milli mücadele bu coğrafyanın bütün kadrosuyla yapılmadı. O günün şartlarıyla da hainler ve işbirlikçiler vardı, o gün şartlarında da mandacılar vardı, bizi Amerika yönetse ne olur diyenler vardı, İngiliz mandasına girsek ne olur diyenler vardı ve bugün Cumhuriyetin 100. yılına girerken yine mandacılar var yine Biden’dan medet umanlar var yine İngiltere’den medet umanlar var, yine Yunanistan’a gidip Yunan kilisesine sığınanlar var ama bir tarafta da bu çorak toprakların mert yürekli ve milli mücadelenin mirasçıları biziz diyerek bu toprakların sahibi biziz yine bin yılda da bu topraklara Türk mührünü bıkmadan usanmadan vuracağız diyen sizler varsınız” dedi.

“Cumhur ittifakı bir dayanışmadır, bir birlikteliktir”
Bulut, Atatürk’ün kurduğu partiden bölücülere selam çakan bir Cumhuriyet Halk Partisi çıktığını belirterek, “Cumhur ittifakı bir dayanışmadır, bir birlikteliktir. Anadolu insanının tüm emperyalizme karşı Anadolu’nun bu çorak topraklarında dünyaya meydan okumasıdır. İşte bu birlikteliğin tasfiye edilmememi halinde Anadolu’da 15 Temmuz gecesi yarım kalmış darbe girişiminin tamamlanamayacağını bilenler bu defa 15 Temmuz gecesi yapamadıklarını siyasi argümanlarla, siyasi metotlarla, siyasi yol ve yöntemlerle yapmaya teşebbüs etmişlerdir. Türk siyasetinin onlar açısından en büyük baş belası muhterem Genel başkanımız Devlet Bahçeli Beydir. Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP’yi dönüştüremeyeceklerini görenler, ehlileştiremeyeceklerini görenler, devşiremeyeceklerini görenler, Cumhuriyet Halk Partisinde Deniz Baykal’a yaptıklarını Milliyetçi Hareket Partisine yapamayacaklarını görenler, Atatürk’ün kurduğu partiden bölücülere selam çakan bir Cumhuriyet Halk Partisi çıkarmayı başaranlar, MHP de aynı tezgahı yapamayacaklarını anlayınca 1 Kasım seçimleri sonrası oluşturdukları bir kongre süreciyle Türk milliyetçilerini türbülansa sokmak istediler” diye konuştu.

“Şehit yakınına küfür edecek kadar şirazesinden çıktılar”
Bulut, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınıyla girdiği diyaloğa da değinerek, “MHP’yi en iyi biz yönetiriz diyenler, MHP bizim liderliğimizde yüzde 25’i 30’u görür diyenler aramızdan çok şükürler olsun ki defolup gittiler ve nasıl bir dünya tasavvuf ettiklerini bugün kurdukları partiyle Türkiye’ye gösteriyorlar. Kurdukları yeni kimlikle kişilikleri her gün deşifre oluyor. Nereye hizmet ettikleri görülüyor. İşte bu bakış açısına MHP’yi teslim etmek için küresel talimatla yapılmış bir operasyondu. Bugün sağda solda söylediklerini kurdukları parti kimliğiyle yaşattıkları rezaleti üç hilal kimliği ile yaşatmak istediler. Bakınız Türk milliyetçiliğini en iyi biz temsil ederiz diyen alçaklar Şehit yakınlarının bacısına küfür edecek kadar şirazesinden çıktılar. Kürdistan naraları atanlar karşısında müstehzi ifadelerle, acı tebessümlerle tek bir kelam edemeden, tek bir cevap veremeden o rezil rüsva halleriyle iş yerlerinden ayrılanlar bir şehit yakınının feryadı karşısında hakikati yüzüne vurması karşısında, hakikati haykırması karşısında onun anasına, bacısına, namusuna küfredecek kadar şirazesinden çıktılar. Bunlar mıydı MHP’yi Genel Başkanımızdan daha iyi yönetecek olanlar, bunlar mıydı MHP’yi alıp ta yüzde 30’lara taşıyacak olanlar” dedi.

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