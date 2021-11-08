Tokat'ı sis bulutu kapladı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin üzerine kaplayan sis bulutu, havadan görüntülendi.
Kentte geçen haftadan itibaren görülen sis, özellikle sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kenti bütünüyle kaplayan sis bulutu, kentin en yüksek noktalarından Bedestenlioğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nden görüntülendi. Sisin yoğun olduğu Tokat-Turhal kara yolunda da araçlar kontrollü bir şekilde ilerledi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-11-08 10:49:38
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