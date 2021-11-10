Temizlik işçisi yapraklarla '10 Kasım' yazdı



İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde belediye temizlik görevlisi Ayhan Arslan (48), Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ölümünün 83'üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'na, topladığı yapraklarla '10 Kasım' yazdı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk´ü ölüm yıl dönümünde anmak isteyen, belediyenin temizlik işçisi Ayhan Arslan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ağaçlardan dökülen yapraklarla '10 Kasım' yazdı. Atatürk´ün ölüm yıl dönümü anısına böyle bir şey yaptığını belirten Arslan "Geçmişte bir sürü sıkıntılı vaziyetlerin içinden geçmiş ulu önderin anısına bu şekilde bir şey yazdık. Geçmişte yapmış olduğu şeyler göz önünde zaten. Ülkemizi kurtarmış, birçok sıkıntılardan geçmişler. Allah rahmet eylesin hepsine" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-11-10 11:10:20



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