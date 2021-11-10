Tokat'ta yaylalar beyaza büründü

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığındaki düşmesiyle birlikte Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Topçam Yaylası ve Çamdere köyü yakınlarındaki yayla kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-11-10 15:31:27



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