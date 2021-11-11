Feyzioğlu'ndan 'avukat ücreti' açıklaması



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baro görevlendirmesi yapılan avukatların aldıkları ücretin yetersiz olduğunu ifade ederek, "Bu avukatın insan hakkı ihlalidir. Biz bunu çözeceğiz" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat'a geldi. Feyzioğlu ve Tokat Baro Başkanı Melih Yardımcı ilk olarak Tokat Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Daha sonra Başkan Feyzioğlu Tokat Adliye'sine geçerek avukatlarla bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, "Meslektaşlar ile görüşmeden sorunları bilemezsiniz, eksik kalırsınız. Çözümlerde de eksik yaparsınız ya da suni çözüm üretirsiniz. Ben yıllardır adli yıl açılış konuşmalarımı adliyelerden, koridordan gelen, avukat bekleme odalarından gelen, bizzat bana gelen sorunlar ve çözümler üzerinden yazıyorum. Gencecik bir avukat baro görevlendirmesiyle asliye cezada sanığın bir savunmasını almış. KDV dahil 856 liraya yıllarca sürecek onlarca duruşmaya asliye cezada katılacak. Daha yetmedi 1 lira ilave ücret almadan istinafa gidecek, temyize gidecek. Bu avukatın insan hakkı ihlalidir. Biz bunu çözeceğiz. Barolar Birliği'nin, hukuk devletinin daha kaliteli işlemesi, arzu ettiğimiz standartlarda hukuk sisteminin, yargının oluşması, kuvvetler ayrılığının net bir şekilde, tartışmasız bir şekilde tesis edilmesi yolunda söyleyeceği, katacağı çok şey vardır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-11-11 13:39:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.