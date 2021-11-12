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Tokat'ta değerli taşların kesimi için köylerde atölye kurulacak

DHA

Tokat'ta değerli taşların kesimi için köylerde atölye kurulacak


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TÜRKİYE Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, Tokat'ta çıkarılan değerli taşların köylerde kurulacak taş kesim atölyelerinde işlenerek ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Kamar, sektörün, kadın istihdamı için de çok önemli olduğunu vurguladı.
Tokat'ın Zile, Artova, Reşadiye ilçelerinde çıkartılan colla wood (ağaç opal) taşı gibi yarı değerli 10 taş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tokat Valiliği destekleriyle kurulan atölyede işlenerek takı ve tespihe dönüştürülüp ekonomiye kazandırılıyor. Milyonlarca yılda oluşan opal ve yarı değerli 10 taşın işlenip ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla Tokat Valiliği ve Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği arasında protokol imzalandı.
Türkiye'nin ortalama 100 milyon dolar yarı değerli veya süs taşı ithalatı olduğunu vurgulayan Mustafa Kamar, "Türkiye, bir şekilde kendi taşını kendi kesmelidir. Türkiye, 7 bin yıllık bir mücevher ülkesidir. 7 bin yıldır bu topraklarda inanılmaz imparatorluklar geçmiş, mücevherler üretilmiş. Bazı sıkıntılarımız var. Bunlar nedir? Tasarım ve taş gibi bunları da tamamlayabilirsek o zaman dört dörtlük dünyanın lider mücevher oyuncusu olabiliriz. Tasarımı hallettik sayılır. Şu anda en önemli hedefimiz, taş kesmek. Takıların ve mücevherlerin üzerine yarı değerli dediğimiz taşlar var, bunları kesmek istiyoruz. Bunları mücevher sektörüne kazandırmak istiyoruz. Kendi topraklarımızdan çıkan değerli taşları da gerek süs olarak kullanmak, gerek mücevher olarak takıda kullanmak için de işlemek istiyoruz" dedi.
'ÖNCE İHTİYAÇ, SONRA İHRACAT'
Kamar, 100 milyon dolarlık ithalatın önünü kesmek istediklerini söyleyerek, "Kendimiz üreterek 100 milyon dolarlık bir fayda sağlamak istiyoruz. Hem içerideki kendi taş ihtiyacımızı karşılamak hem de daha sonra ihracata başlamak istiyoruz. Bu taşları kesmek için de belli kabiliyetler olması gerekiyor. Ellerinizin küçük olması gerekiyor. Sabırlı olunması gerekiyor. Bunu da bütün dünyada kadınlar yapıyor. Kadın istihdamı için de çok önemli bir sektör. Bununla alakalı biz Tokat'la iş birliği yapmaya karar verdik. Çünkü bununla ilgili bayağı yol almışlar. Atölyeler kurmuşlar. Ayrıca harika taşlar keşfetmişler. Tokat'ta 3-5 sene sonra taş kesim merkezi olacak. Tokat'ın köylerinde küçük imalathaneler kuracağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-11-12 11:47:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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