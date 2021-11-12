Yarı değerli taşlar ülke ekonomisine kazandırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarı değerli taşlar ülke ekonomisine kazandırılacak

İHA

Yarı değerli taşlar ülke ekonomisine kazandırılacak

Tokat’ta 30 milyon yılda oluşan colla wood (ağaç opal) taşı ile yarı değerli taşların işlenip ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla harekete geçildi.
Tokat’ı yarı değerli taşların üretim merkezi haline getirmek, kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat yarı değerli taşlar (Collawood, Jasper, Opsidyen, Kalsedon, Akik, Agat, Krizopras, Losit, Rodanit, Ametist vb.) merkezi olduğuna dikkat çekti. Tokat’ın yarı değerli taşların hammadde kaynağı bir merkez olduğunu belirten Vali Balcı, “İlimiz bu konuda Türkiye’nin hatta dünyanın en kıymetli yerlerinden bir tanesi. Mücevher İhracatçıları Birliği ile imzaladığımız protokol ile moda, renk, dizayn anlamında taşları geliştireceğiz. Gerek obje tasarımı gerek takı tasarımı anlamında bu işi daha da geliştireceğiz. Aynı zamanda kadınlarımızı eğiteceğiz. Dünyanın sayılı, Türkiye’nin bir numaralı taş üretim merkezlerinden biri olacağız” dedi.

Köylerde atölyeler kurulacak

Vali Balcı, kadın istihdamına büyük katkı sağlanacağını belirterek, “Köyler dahil küçük üniteleri taş üretim merkezi haline getirmeye amaçlıyoruz. Kadınlarımızın eğitimi konusunda Mücevher İhracatçıları Birliği bize destek verecek. Bizler de onların birikiminden ve yeteneklerinden faydalanacağız. Böylece çok güzel bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. İnşallah Türkiye’nin bir numaralı yarı değerli taşlar üretim merkezi olacağız” diye konuştu.
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, yarı değerli taşlar konusunda Tokat’ın çok önemli bir konumda olduğunu belirterek, “Hem etrafında çıkan yarı değerli taşlar açısından hem de Valiliğin ve Milli Eğitim teşkilatının bu işe sahip çıkması açısından önemli. Bunun dışında obje konusunda da Tokat’ın yaptıkları gerçekten inanılmaz. Bu konuda da birlikte çok büyük bir yol alacağımıza inanıyorum. Hem ihracatımızı artıracağız ithalatımızı azaltacağız hem de kadın istihdamına çok büyük fayda sağlayacağız. Tokat’ın Türkiye’de ilk olacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından Mücevher Taşları Kesme Eğitim İş Birliği Protokolü taraflar arasında imzalandı.

Zile'de bulundu, ekonomiye kazandırılıyor

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkartılan jasper, kalsedon, ametist, agat, colla wood (ağaç opal) taşları kurulan atölyelerde işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Tokat İl Özel İdaresinin destekleri ile kurulan süs taşı işleme atölyesinde çalışan kadınlar doğal taşları işleyerek tespih ve çeşitli takı ürünleri üretiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta değerli taşların kesimi için köylerde atölye kurulacak
YEREL HABERLER Tokat'ta değerli taşların kesimi için köylerde atölye ...
MHP’li vekilden korkutan uyuşturucu açıklaması MHP'li Bulut: “En korunaklı şehirlerde dahi uyuşturucu kullanımı zirve yaptı”
YEREL HABERLER MHP’li vekilden korkutan uyuşturucu açıklaması MHP'li ...
Feyzioğlu'ndan 'avukat ücreti' açıklaması
YEREL HABERLER Feyzioğlu'ndan 'avukat ücreti' açıklaması
Bir asırlık lezzet tescillendi
YEREL HABERLER Bir asırlık lezzet tescillendi
Tokat'ta yaylalar beyaza büründü
YEREL HABERLER Tokat'ta yaylalar beyaza büründü
Dere yataklarından kum alan firmalara ceza yağı
YEREL HABERLER Dere yataklarından kum alan firmalara ceza yağı
Sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı
YEREL HABERLER Sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı
Yaralı köpeğin imdadına protokol yetişti
YEREL HABERLER Yaralı köpeğin imdadına protokol yetişti
Temizlik işçisi yapraklarla '10 Kasım' yazdı
YEREL HABERLER Temizlik işçisi yapraklarla '10 Kasım' yazdı
Tokat'ta, yağmur altında Ata'ya saygı
YEREL HABERLER Tokat'ta, yağmur altında Ata'ya saygı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.