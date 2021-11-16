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Müslüme gibi kayboldu, 3 yıldır bulunamadı Tokatlı Evrim Atış'tan yaklaşık 3 yıldır haber alınamıyor

İHA

Müslüme gibi kayboldu, 3 yıldır bulunamadı Tokatlı Evrim Atış'tan yaklaşık 3 yıldır haber alınamıyor

Karaman'da Müslüme gibi kaybolan Tokatlı Evrim Atış'tan yaklaşık 3 yıldır haber alınamıyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin kaybolması akıllara Evrim'i getirdi. Tokat’ın Turhal ilçesinde de 3,5 yaşındaki Evrim benzer şekilde kaybolmuştu. Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Evrim, 10 Temmuz 2018 tarihinde kayıplara karıştı. Anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, geri döndüğünde yerinde bulamadı. Minik Evrim’in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri arama çalışması yaptı. Çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile bir süre cezaevinde kalan anne ve baba adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Evrim’in kayıp olmasının ardından 3 yıl 4 ay geçmesine rağmen bir bulguya rastlanamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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