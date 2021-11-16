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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mermiyi havaya değil poligonda attılar

İHA

Mermiyi havaya değil poligonda attılar

Tokat’ta tabanca ile havaya ateş açılması sonucu yaşanan ölümlü ve yaralamalı olayların önüne geçmek amacıyla "Mermini Havaya Atma!” projesi başlatıldı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Mermini havaya atma! Kendini de komşunu da yakma” projesi başlatıldı. Düğün, nişan, spor müsabakası ve çeşitli etkinlikler esnasında veya sonrasında meskun mahalde ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmemesi, vatandaşların en güzel günlerinin en acı günleri olmaması için farkındalık çalışması başlatıldı Proje kapsamında 21 yaşını tamamlamış vatandaşların atış poligonunda güvenli ortamda atış yapmasına imkan sağlandı. İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak randevu alan 8 kişi ruhsatlı silahları ile gözetmen eşliğinde atış yaptı. Emniyet poligonunda atış yapan vatandaşlar silah özlemini güvenli ortamda giderdi.

"Sevinçler üzüntüye dönüşmesi"
Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Cevdet Altıntaş, temel amaçlarının meskün mahallerde havaya ateş edilmesinin önlenmesi olduğunu belirterek, “Düğün, nişan gibi kutlamalarda havaya ateş açılmasının önlenmesi, sevinçlerin üzüntüye dönüşmemesi, düğün evinin yas evine dönüşmemesi, düğünün kana bulanmaması, mutluluğa kurşun sıkarak geleceğin karartılmamasıdır. Ayrıca hedefimiz atış yapacak 21 yaşını doldurmuş ruhsatlı tabancası olan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü ait atış poligonunda görevlilerimiz gözetiminde atış yaptırılarak atış heveslerinim giderilmesidir.” dedi.
Poligonda atış yapan Efe Gür ise havaya atılan her merminin yere düşerek birine zarar vereceği düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl Erbaa'da bir kardeşimiz havaya ateş açılması sonucu vefat etmişti. Böyle üzücü olayların yaşanmaması için hevesli arkadaşlar poligonlara gelip atış yapabilirler" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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