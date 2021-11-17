Hasta yakınından yumruklu saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu



Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, hasta kabulde görevli Mücahit Eyisoy (30), hasta yakını F.D.'nin yumruklu saldırısına uğradığını belirterek, şikayetçi oldu. Eyisoy, "Bundan sonraki süreçte yasal olarak hakkımızı savunacağız" dedi.

Olay, önceki gün Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi hasta kabul servisinde meydana geldi. Hasta kabul servisine yakını için muayene sırası almaya gelen F.D., hasta kabulde görevli Mücahit Eyisoy ile sıra alma nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre kısa süre sonra F.D., Eyisoy'un bulunduğu alana girerek, yumruklu saldırıda bulundu. Çevredekiler, araya girerek olayın büyümesini önledi. Eyisoy, hastanede tedaviye alınırken, F.D. ise şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hakkını savunacağını dile getiren Mücahit Eyisoy, "Hiç beklemediğim anda oldu. Gelen hastalara hep yardımcı olurken, maalesef bir hasta yakını tarafından darbedildik. İlk başta yakını acile gidiyor. Gözünden dolayı muayene olmaya çalışıyor. Orada da icapçı doktorla tartışıyorlar. Polikliniklere gidip muayene olması gerektiğini söylüyor. Ben de hasta kabulde görevliyim. Hastanın sıraya geçmesini istedim. Önünde 20-25 kişi vardı. Bunun üzerine 'Ben acilden geliyorum. Bana yardımcı olacaksın' diye çıkıştı. Birçok kez sıraya geçmesi için uyardım. Kapı da açıktı. Ben hasta kabulü yaparken bir anda sağ tarafımdan yumruk yedim akabinde tekme tokat devam etti. Bize küfürler etti. Maalesef böyle bir olay atlattık. Bundan sonraki süreçte yasal olarak hakkımızı savunacağız" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-11-17 15:36:38



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