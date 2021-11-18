Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde D.Y. adlı kişinin silah satışı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Emniyet birimlerince belirlenen adreste yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Şahıs hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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