Ayı saldırısına uğrayan çiftçi: 2-3 dakika güreştik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayı saldırısına uğrayan çiftçi: 2-3 dakika güreştik

DHA

Ayı saldırısına uğrayan çiftçi: 2-3 dakika güreştik


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, evinin bahçesinde ayı saldırısına uğrayıp, yaralanan ve hastanede tedaviye alınan çiftçi Şener Yıldız (45), "Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan'' dedi.
Olay, dün akşam Reşadiye ilçesi Bostankolu köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası çiftçi Şener Yıldız'ın karşısına, ahırda temizlik yaptıktan sonra el arabasıyla bahçeye gübre taşırken ayı çıktı. Yıldız, saldırısına uğradığı ayıyla bir süre boğuştu. Bunun üzerine ayı, bahçeden kaçtı. Bacağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Yıldız'ı, köylüler Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yıldız, buradaki ilk tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
'BİR DE AYIYI GÖRÜN, DAHA PERİŞAN'
Ayıyla bahçede karşılaştığını söyleyen Şener Yıldız, "Arkamdan bir ses geldi. Döndüğümde ayıyı gördüm. Bana doğru geliyordu. Bağırarak saldırdı. İlk önce bacağımdan tuttu sonra ayağıma pençe vurdu. Ben de o anda ayıyı kucakladım. Başka yerime zarar vermesin, diye. Ayıya sarıldığım zaman kollarımı ısırmaya başladı. Kollarımı ısırmaya başlayınca o can havliyle ayıyı kaldırdım yuvarladım. Ben orada kaldım. Daha sonra ayı çekti gitti. Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Komşularım yakındı, yardım istedik. Reşadiye Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Oradan da buraya'' dedi.
Ölümle burun buruna geldiğini söyleyen Yıldız, ''O anda mücadele etmem gerekiyordu. Kaçma şansım yoktu. Kaçma şansım olsaydı kaçardım. Domuz olsa fazla saldırmıyor ama ayı yükseğe de çıksan peşinden çıkıyor yani. Kaçmaya çalışsam daha büyük darbeler alabilirdik. O anda sadece kurtulmak istiyorsun. Bundan sonra bahçeye falan çıkmayız yani ayı nereye giderse gitsin. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-11-19 13:23:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP’li Bulut’tan çiftçiler için faizsiz yapılandırma önerisi
YEREL HABERLER MHP’li Bulut’tan çiftçiler için faizsiz yapılandırma ...
770 yıllık köprü kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER 770 yıllık köprü kartpostallık görüntüler oluşturdu
Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu
YEREL HABERLER Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu
Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi ...
Tokat’ta tarihi eser, sahte içki ve uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Tokat’ta tarihi eser, sahte içki ve uyuşturucu ...
Tabldotun atası “gelin damat tepsisi” olarak kullanılıyor
YEREL HABERLER Tabldotun atası “gelin damat tepsisi” olarak ...
Hasta yakınından yumruklu saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Hasta yakınından yumruklu saldırı iddiasıyla ...
Tokat’ta sağlık çalışanına şiddet
YEREL HABERLER Tokat’ta sağlık çalışanına şiddet
Hastane otoparkında direksiyon başında kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Hastane otoparkında direksiyon başında kalp krizinden ...
Yaşlı adam otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam otomobilinde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.